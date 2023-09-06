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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة 100 يوم صحة تصل لأكثر من 56 ألف مستفيد بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أن مبادرة 100 يوم صحة تمكنت من تقديم خدمات صحية لأكثر من 56,000 مواطن من مختلف فئات المجتمع خلال فترة قدرها 69 يومًا متواصلة. تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأشار الدكتور إسماعيل العربي إلى جهود فرق الرعاية الصحية التي تم تكثيفها في إطار المبادرة الرئاسية، بالتعاون بين المصالح الحكومية والمراكز الطبية والنوادي والعيادات المتنقلة في المحافظة.

 

وأضاف العربي أنه تم تنفيذ 1848 ندوة توعوية تثقيفية بإشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة في المحافظة.

 

يهدف برنامج "100 يوم صحة" إلى تعزيز الصحة العامة وتوفير خدمات صحية متنوعة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والمزيد.

 وتشمل جهود المبادرة أيضًا حملات توعية وتثقيف صحي للمواطنين بالتعاون مع الرائدات الريفيات وفرق التواصل المجتمعي في المحافظة.

 

إلى جانب أعمال المبادرة، تم تكثيف عمل القوافل الطبية وأعمال مراقبة الأغذية وصحة البيئة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وإجراء المسح الميداني لزيادة نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات. تم التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

مبادرة 100 يوم صحة الصحة العامة خدمات صحية البحر الأحمر مصر

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