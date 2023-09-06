عمل الوادي الجديد تتابع الدورات التدريبية المجانية على 4 مهن

تتابع مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد الدورات التدريبية المجانية التي يتم تنفيذها بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح، ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، لـ 55 متدربة من فتيات المحافظة، وذلك على مهن المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأعمال الخوص، وأعمال السجاد والكليم، ومهنة التفصيل والحياكة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة “مهنتك مستقبلك” لتدريب الشباب.

يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام ببرامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات التي تساعدهم فى الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل، أن المديرية فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، التي اعتمدتها وزارة العمل لتنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة بالمحافظات، بدأت في تنفيذ برامج تدريب مجانية لفتيات المحافظة بواقع 15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والإكسسوارات، و15 متدربة على مهنة أعمال الخوص ، و 15 متدربة على مهنة أعمال السجاد والكليم، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح.

وقال إنه فى الوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، تم جرى تنفيذ برنامج تدريبى لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، كما يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الفرص التدريبية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربون أثناء التدريب على جميع الأدوات مجاناً وشهادة معتمدة فى نهاية الدورات تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى.

IMG-20230906-WA0015

IMG-20230906-WA0016

IMG-20230906-WA0014