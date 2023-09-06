كتب شهادة سقوطه مبكرا.. رئيس حزب الاتحاد: حملة أحمد الطنطاوي أكدت أنه مرشح الإخوان

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن أحمد طنطاوي كشف عن نفسه كمرشح لجماعة الإخوان، وذلك بعد تصريحات نسبت لحملته الانتخابية ترحب فيها بعودة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الشعب المصري رافض تمام الرفض عودة الجماعة مرة أخرى، نظرًا لما اتركبته من جرائم في حق الوطن على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن تصريحات الحملة بشأن الترحيب بجماعة الإخوان، يؤكد أنها ممولة ومدعمة من جانب جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ذلك يكتب لـ "طنطاوي" شهادة سقوط مبكر، وفقدان أي مرجعية شعبية لتأييد ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن تصريحات أحمد طنطاوي وحملته بشأن الأوضاع في مصر، تحمل العديد من الادعاءات والأكاذيب، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأشار رضا صقر، إلى أن الأوضاع في مصر تشهد انفراجة حقيقية، وأي ادعاءات تشير إلى قتامة المشهد، تؤكد أنها مدفوعة من أشخاص مغرضين يعادون هذا الوطن.