تجارة القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المرشحين لبرنامج جورجيا .. والحقوق توضح مصروفات دبلومات الدراسات العليا

تجارة القاهرة توضح نظام برنامج العلوم الاكتوارية



كلية الحقوق تعلن عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا



يبحث طلاب الثانوية العامة الجدد ، عن موعد التقديمات بالكليات المختلفة وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق رسميا بالكليات التى تم ترشيحها من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني.

ومن جانبه، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب المرشحين للمقبول في إنجليزي وجورجيا.

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب المرشحين للمقبول في انجليزي وجورجيا يتم سرعة سداد المصروفات الدراسية حيث ان طريقة الدفع



- يتم استخراج كود الدفع من خلال اللينك https//www.mvcuid.cu.edu.eg

- يتم الدفع عن طريق فورى من خلال كود الدفع

المستندات المطلوبة



١- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية و عليها العلامة المائية +٦ صور منها

٢- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + ٦ نسخ منها

٣- ٦ صور شخصية ٤*٦

٤- نموذج ٢ جند و ٦ أو ٧ جند للطلاب الذكور

٥- صورة البطاقة الشخصية

٦- اخر بطاقة ترشيح للطالب بعد تقليل الاغتراب + صور منها

٧- ايصال سداد رسوم الفصل الدراسى الأول بعد سدادها عن طريق فورى

٨- يستمر استلام اوراق طلاب الشهادات المعادلة حتى ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم

و أضاف الدكتور جمال شحاته ، هناك قائمة انتظار يستعان بها فى حالة أعتذار اى طالب من المقبولين فورا أو فى حالة عدم سداد القسط الأول من المصروفات فى المهلة التى يتم تحديدها .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن مميزات برنامج العلوم الاكتوارية

و قال الدكتور جمال شحاته ، يلتزم برنامج العلوم الإكتوارية بالتميز في تقديم خدمات تعليمية و بحثية وفق معايير الجودة من خلال التطوير المستمر للبرنامج و توفير بيئة اكاديمية محفزة للإبداع في ضوء المتغيرات العالمية مع التوظيف الأمثل لتقنيات المعرفة ورأس المال البشرى وذلك سعيا نحو خدمة المجتمع و بيئة الاعمال.





الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العلوم الاكتوارية



1 - تأهيل خريج قادر على المنافسة محلياٌ و عالمياٌ فى مجال العلوم الإكتوارية. 2- توفير بيئة أكاديمية تعليمية محفزة للإبداع و تنمية الموارد الذاتية. 3 - التطوير المستمر لمهارات و قدرات الطلاب على الإبداع و الابتكار و ريادة الأعمال و البحث العلمي وفق معايير الجودة. 4- التنمية المستدامة لمهارات أعضاء هيئة التدريس . 5- العمل على استمرارية التعاون مع سوق التأمين المصرى لخدمة المجتمع و تبادل الخبرات و تقنيات المعرفة.

6 - عقد شراكات تعاون مع جامعات و مؤسسات إقليمية و عالمية فى مجال العلوم الإكتوارية.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعه القاهرة والأوارق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م.

شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

1- يجب أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها.

2- خريجي التعليم المفتوح: يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

3- خريجي جامعة الأزهر: يشترط تخصص شريعة وقانون.

4- خريجي كلية الشرطة: أصل بيان درجات مرسل من كلية الشرطة + موافقة جهة العمل.

5- الحاصلون على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير

المعتمدة، لا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من

المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- أصل شهادة الليسانس.

2- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

3- صورة الموقف من التجنيد.

4- صورة من الرقم القومي.

5- عدد أربع صور شخصية.

6- في حالة ما إذا كان المؤهل تعليم مفتوح يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ويجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة.

7- استمارة طلب الالتحاق موقع عليها.

8- إيصال سداد الرسوم .

كما اضاف الدكتور محمد سامح ، أن الرسوم الخاصة بالدبلومة للطلاب المستجدين 2284

وإعادة قيد 1854