ممولة من أمريكا.. إيران تعتقل شبكة منظمة لإحداث شغب بالبلاد

اعتقل الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات، أعضاء شبكة ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية لتنظيم أعمال شغب بالبلاد.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال"، أن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات ذكرت، في بيان مشترك، إلى أنه تم اعتقال عدد من المواطنين بتهمة "تنظيم أعمال شغب".

فيما ذكر موقع “الميادين” التفاصيل، قائلًا إن دائرة استخبارات الحرس الثوري ووزارة الأمن الإيرانية، أعلنت اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تمهّد لأعمال شغب في البلاد.

وأضافت الدائرة في بيان أنه تم توجيه "ضربة إلى عناصر شبكة منظمة لأعمال شغب في إيران".

وأوضح البيان، أنّ "أعضاء هذه الشبكة تلقوا دعماً مالياً من وزارة الخارجية الأمريكية، وتم توجيههم عبر أحد السياسيين الإيرانيين المعارضين في الخارج"، مشيرًا إلى أنهم عملوا على تجنيد النساء والتخطيط للعب دور في أعمال الشغب.

وأشار البيان إلى أن هذه الشبكة أجرت "دورات تعليمية لعناصر من داخل البلاد وخارجها، وقدمت دورات افتراضية مجانية لناشطين في مجال المرأة والمجتمع المدني".