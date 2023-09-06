عاجل.. المغربي بونو على رأس المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

تواجد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي الحالي، في قائمة المرشحين لجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم عام 2023.
وجاءت قائمة أفضل الحراس في العالم كالتالي:
المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي
البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني
الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي
الألماني مارك أندري تير شتيجين – برشلونة الإسباني
البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي
الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي
الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي
الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي
الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فنربخشة التركي
الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي
وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.