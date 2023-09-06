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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدون رسوم لاصحاب الحرف.. تعرف على مميزات الحساب البنكي الإسلامي

حساب بنكي..صورة أرشيفية
حساب بنكي..صورة أرشيفية

يجذب بنك فيصل الإسلامي الكثير من العملاء الراغبين في إنشاء حسابات إدخارية لحماية أموالهم و الحفاظ عليها عن طريق منظومة القطاع المصرفي، وسط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصري لتقديم منتجات مصرفية مختلفة بنظم وفئات تناسب العملاء.

وأطلق بنك فيصل الإسلامي عددا من الاوعية الإدخارية ذات  الشروط المختلفة، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات حساب باب رزق الخاص بالأفراد من أصحاب المهن الحرة، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.


شروط الحساب الإسلامي


-يتم فتح الحساب للأفراد من أصحاب المهن الحرة والحرف دون التقيد بإثبات الدخل او الوظيفة.

- الحد الأدنى لسن العميل 16 عام.

- يتم فتح الحساب للمصريين فقط.

- يتم فتح الحساب بدون مصروفات فتح حساب وبدون حد أدنى.

- الإعفاء من رسوم الإشتراك فى خدمة الإنترنت البنكى وخدمة المحفظة الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة للعام الأول من فتح الحساب.

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حساب ادخار بنك فيصل الإسلامي

- إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب وفقاً للتعريفة المصرفية المعلنة على الموقع الرسمى للبنك.

- الحصول على خصومات عند عدد من التجار ومنافذ البيع والمطاعم وسلاسل السوبر ماركت والكافيات ومواقع التسوق الالكترونية المتعاقد معها البنك "يتم التحديث المستمر لقائمة الخصومات على موقع البنك".

- الاعفاء من رسوم كشف الحساب الدورية الربع سنوية.

يتم التعامل على الحساب وفقاً للحدود التالية :


- إجمالى حركات الخصم اليومى : 30,000 جنيه مصرى
- إجمالى حركات الخصم الشهرى : 100,000 جنيه مصرى
- الحد الأقصى لرصيد الحساب : 500,000 جنيه مصرى

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