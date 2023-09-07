أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

التهاب المثانة هو سبب الحرقة التي تشعر بها النساء عن التبول، ويحدث ذلك لنصف عدد النساء مرة واحدة على الأقل خلال الحياة،والسبب يعود غالبا إلى بكتيريا معوية، اسمها العلمي: الإشريكية القولونية وهي بكتيريا تعيش في الأمعاء لكنها تصل بسهولة إلى المثانةلدى المرأة وذلك لأن الإحليل (القناة البولية الواصلة بين المثانة وخارج الجسم) يكون قصيرا لدى النساء وتكون فتحته الخارجية (فتحة التبول) قريبة من فتحة الأمعاء الخارجية (فتحة الشرج)، حيث توجد البكتيريا المعوية.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير اسباب حرقان البول وفقا لموقع هيلثى :-





يحدث حرقان البول نتيجة لوجود :





١التهابات في المسالك البولية في المثانة البولية أو في الكلى أو قناة مجرى البول.





٢وجود حصوات في المثانة أو حصوات أسفل الحالب أو في الكلى مما يؤدي إلى حدوث تشققات في المجاري البولية تتسبب بنزول دم أوالشعور بحرقان شديد.





٣الالتهابات في الجهاز التناسلي عند الرجل أو الأنثى، ووجود بعض الالتهابات النسائية المهبلية عند المرأة ناتجة عن تراكم البكتيريا ووجودالفطريات في المنطقة.





٤مرض السكري : حيث أن زيادة نسبة السكر في الدم تسبب حرقان في البول نتيجة نزول البول وهو محمل بالسكر





٥حصر البول الإرادي : الناتج عن التأجيل المستمر في الذهاب للتبول مما يؤدي إلى ترسب الأملاح والبكتيريا في المثانة البولية.





٦قلة شرب السوائل وبخاصة الماء تسبب جفاف الجسم وتركيز كبير في البول و الأملاح





٧مشكلة في البروستاتا لان أي مشكلة في البروستاتا تسبب ضيق في مجرى البول بسبب ضغط البروستاتا على الاحليل