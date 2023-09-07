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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن تحديثات جديدة لنظام القيادة الآلية

صدى البلد

تحتوي مجموعة المساعدة للقيادة الذاتية الكاملة من تسلا على ميزة جديدة تسمى "Autosteer on City Streets" تحت حزامها، إلى جانب إشارة المرور المتوفرة مسبقًا والتحكم في إشارة التوقف.

الآن، يصف موقع الشركة عبر الإنترنت القدرة الكاملة على القيادة الذاتية على النحو التالي: "ستكون سيارتك قادرة على قيادة نفسها في أي مكان تقريبًا بأقل تدخل من السائق وستتحسن باستمرار." قبل هذا التحديث الصامت الأخير لموقعها على الويب، والذي لاحظه سوير ميريت على X، أدرجت تسلا ميزة "Autosteer on City Streets" على أنها "قريبًا" لأكثر من أربع سنوات.

ويأتي هذا التغيير بعد سلسلة من التعديلات على هيكل التسعير لكل من مجموعة المركبات والخيارات الفردية. في الأسبوع الماضي، تم تخفيض سعر شراء FSD بمقدار 3000 دولار (من 15000 دولار إلى 12000 دولار) في الولايات المتحدة، وحصل الطراز S و Model X على تخفيضات كبيرة في الأسعار، كل ذلك مع إزالة مستوى القطع القياسي قصير العمر.

 

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة متاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا، وفقًا لموقع الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوروبا، لا يزال "Autosteer on City Streets" مُدرجًا على أنه "قريبًا"، بينما في المكسيك لا يتوفر أيضًا التحكم في إشارات المرور وعلامات التوقف.

 

فيما يلي ملخص لما تفعله جميع أنظمة مساعدة القيادة المختلفة في سيارات تسلا:

يتم تضمين السائق الآلي الأساسي بشكل قياسي في جميع المركبات الجديدة ويأتي مع نظام تثبيت السرعة المدرك لحركة المرور والتركيز على المسار، المعروف أيضًا باسم Autosteer.

 

يعد السائق الآلي المحسن خيارًا بقيمة 6000 دولار في الولايات المتحدة ويتضمن كل شيء بدءًا من الطيار الآلي الأساسي، بالإضافة إلى التنقل على الطيار الآلي، وتغيير المسار التلقائي، والتوقف التلقائي، والاستدعاء، والاستدعاء الذكي.

 

تتمتع القدرة الكاملة على القيادة الذاتية بكل شيء بدءًا من السائق الآلي المحسن وإضافة التوجيه التلقائي في شوارع المدينة والتحكم في حركة المرور وعلامات التوقف (في الولايات المتحدة وكندا) مقابل 15000 دولار إضافية.

 

بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع سيارات تسلا الجديدة بشكل قياسي مع العديد من ميزات السلامة النشطة مثل مكابح الطوارئ التلقائية، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، وتجنب مغادرة المسار، وغيرها.

 

لدى الشركة التي يقودها ايلون ماسك أيضًا إخلاء مسؤولية ينص على أن هذه الميزات لا تجعل مركباتها مستقلة:

 

"تم تصميم السائق الآلي، و السائق الآلي المحسن، وقدرة القيادة الذاتية الكاملة للاستخدام مع السائق اليقظ تمامًا، والذي يضع يديه على عجلة القيادة ويكون مستعدًا لتولي المسؤولية في أي لحظة. وبينما تم تصميم هذه الميزات لتصبح أكثر قدرة بمرور الوقت، فإن الميزات الممكّنة حاليًا لا تجعل السيارة ذاتية القيادة.

 

كما هو الحال دائمًا، نود أن نعرف رأيك حول هذا الأمر، لذا توجه إلى قسم التعليقات أدناه لتعطينا أفكارك.

تسلا القيادة الآلية Model X الولايات المتحدة إيلون ماسك

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