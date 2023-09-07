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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة أحمد سعد.. مطرب شاب بقميص شفاف في حفل مهرجان القلعة

المطرب أبانوب - أحمد
المطرب أبانوب - أحمد سعد

على طريقة الفنان أحمد سعد، ظهر المطرب الشاب أبانوب، بقميص شفاف مع المطربة لينا شاماميان، في حفلها الغنائي مساء أمس الأربعاء 6 سبتمبر، بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء. 

وأثار المطرب أبانوب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء الحفل، ليعيد للذاكرة ظهور أحمد سعد بالقميص الشفاف قبل عدة أشهر. 

المطرب أبانوب مع لينا شاماميان 

أحمد سعد بـ ملابس شفافة

وكان تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعى في شهر مايو الماضي، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة.

لفت أحمد سعد الأنظار في الحفل بإطلالة غريبة وغير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميصا أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.

 

أعمال أحمد سعد

ويقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم مستر إكس تحت عنوان “اختياراتي مدمرة حياتي” ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقة كمطرب.

وانتهى المطرب أحمد سعد من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام.

ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.

 

أغنية الفلوس

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد منير، من حفله الأخير، الذي أحياه ليلة الجمعة 16 يونيو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر الكينج محمد منير، في مقطع الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة حدوتة مصرية، وسط تفاعل واندماج الجمهور معه، بينما تأثر الفنان أحمد سعد بالغناء، وبكى بشدة متأثرا بالكلمات. 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد المطرب الشاب أبانوب لينا شاماميان مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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