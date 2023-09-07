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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الهلباوي ورامي عاشور الأبرز.. جدول حفلات ساقية الصاوي خلال سبتمبر

صدى البلد

تقدّم ساقية الصاوي خلال  شهر سبتمبر 2023، عددًا من الحفلات المتميزة، أبرزها حفل على الهباوى ورامى عاشور، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر سبتمبر.

علي الهلباوي

يُحيى المنشد والمطرب على الهلباوى حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى اليوم الخميس 7 سبتمبر.

ويقدم على الهلباوي خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرها.

وكان على الهلباوى نشأ فى بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

أحمد على الحجار

يحيى المطرب الشاب أحمد على الحجار حفلًا غنائيا على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى يوم 28 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة 8 مساءً ، وطرحت ساقية الصاوى التذاكر بسعر موحد 150 جنيهًا.

 ووسط حشد جماهيرى ضخم التمع النجم على الحجار ليروى ملامح رحلته الفنية الممتدة وتغنى بباقة من اعماله الخاصة التى حققت شهرة واسعة كان منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ماحبينا، ريشة، من غير ماتتكلمى، زي الهوى، عم بطاطا، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، بطلة حكايتى، العروسة، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عزيز على القلب، ذئاب الجبل، في قلب الليل، جزيرة غمام، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عارفة وميدلي الإنتصارات. 

رامى عاشور

يستعد المطرب ولاعب الاسكواش السابق رامى عاشور لإحياء حفل غنائي يوم 29 سبتمبر الجارى بساقية الصاوى ، وتم طرح التذاكر بسعر موحد 150 جنيهًا.

المطرب على الهلباوى حفلات ساقية الصاوى علي الهلباوي الفنان رامي عاشور أحمد على الحجار

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