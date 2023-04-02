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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الهلباوي يحيى حفلا غنائيا في قبة الغورى.. غدا

على الهلباوى
على الهلباوى

يحيى الفنان علي الهلباوى حفلا غنائيا غدا فى قبة الغورى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يقدم على الهلباوي خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.

على الهلباوى

 

ويحيي الفنان "على الهلباوي" وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، حيث يشدو بباقة متنوعة من الأغانى الدينية والموشحات.

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كما يتضمن برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، مشاركة من البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

وانطلاقا من أن الثقافة والفن أحد أذرع القوى الناعمة، يقدم برنامج "هل هلالك 7" فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان، مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بهدف الإرتقاء بالذوق العام.

الفنان علي الهلباوي برنامج هل هلالك مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الشاعر صلاح جاهين علي الهلباوي

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