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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصربيا في القطاع الطبي

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزيرة رعاية الأسرة بدولة صيربيا "داريا كيسيتش" والوفد المرافق لها، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث فرص التعاون في تبادل الخبرات بين مصر وصيربيا في مجال طب الأسرة، وصحة الأمهات والأطفال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحوامل وحديثي الولادة.

وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تناول بحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات الطبية في كلا البلدين، خاصة في مجال الجراحات العامة وجراحات الأورام والجرحات الدقيقة.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه دعوة للجانب الصيربي لزيارة المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الأورام مثل مستشفى دار السلام "هرمل"، والتعرف على إمكانيات مصر والخدمات التي تقدمها لمرضى الأورام، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي ساهمت في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لملايين السيدات وعلاج المرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال الكوادر التمريضية المصرية والاستفادة من خبرات دولة صيربيا نظرًا لتميزها في هذا المجال.

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