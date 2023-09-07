تسليم عقود عمل وجوائز للمتفوقين من خريجي مركز التدريب بالغربية

شهدت مديرية العمل بمحافظة الغربية وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، تسليم 8 عقود عمل لشباب في منشآت القطاع الخاص ، و 8 شهادات تخرج على دورة الحاسب الآلي لذوي الهمم، و 6 ماكينات خياطة للسيدات المعيلات فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم

كما كرم المحافظ 12 فتاة من خريجات برامج التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة والتي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم ، وكذلك فرص عمل حقيقية ولائقة في القطاع الخاص ، ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وتكريم المتميزين في برامج التدريب المهنى بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية أن الفعاليات أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور 22 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة و عمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية العمل بالغربية ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، ودمج ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات.

كما قام المحافظ ومدير المديرية بالاستجابة الفورية لطلب سيدة بتوفير فرصة عمل لها في القطاع الخاص حيث انها المعيل الوحيد للأسرة .

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