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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان في محافظات وجه بحري

صدى البلد

قدمت الجمعية العامة للائتمان، دورة تدريبية في مركز تدريب الإسماعيلية لأعضاء الجمعيات المركزيات ومجالس الإدارة بمحافظات وجه بحري، وذلك في إطار الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد التعاوني والجمعيات العامة في تدريب أعضائهم.

وألقى المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، محاضرة خلال البرنامج التدريبي، حيث استعرض فيها دور التعاونيات وأهميته خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة الأسمدة؛ لضمان وصولها  لكافه المزارعين اي وصول الدعم لمستحقيه، وعدم العبث بتلك القدرات التي تنعكس على الأمن الغذائي المصري.
وأكد على أهمية التعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي لضمان توزيع التقاوى المعتمدة  إلى كافة الجمعيات المحلية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية واقتصاديات المزارعين
كما أشار "عامر"، إلى توجيهات وزير الزراعة بشأن الاهتمام بمقار ومباني  الجمعيات الزراعية ذات شكل مميز يتواكب مع الجمهورية الجديدة وكذلك توافر كافة مستلزمات الإنتاج بالجمعيات مثل المخصبات المغذيات من إنتاج وزارة الزراعة مثل انتاجية صندوق الموازنة، وكذلك التوعية المستمر للمزارعين من خلال شاشات العرض بالجمعيات.

ونوه رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بضرورة متابعة كافة المراوي والمصارف الخاصة التابعة للتعاون وضرورة التنسيق مع جهاز تحسين الاراضى لتطهيرها وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى توجيهات الوزير بأهمية  تعظيم موارد الجمعيات وجعلها الضمان للمزارع في الزرعات التعاقدية وتسويق المنتجات وتوفير مستلزمات الإنتاج. 

وأكد ضرورة عمل مشروعات انتاجية بالمشاركة مع القطاع الخاص المتعلقة استغلال المخلفات الزراعية في إنتاج اخشاب الكونتر والاعلاف البديلة ليكون لها مردود اقتصادي وبيئي وكذلك  نشر زراعة التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير  وكذلك نشر زراعة الأشجار الخشبية مثل ألبانيا والماهوجني للمساهمة في تخفيف التغيرات المناخية وتوفير الأخشاب بمصر ليكون لها مرود اقتصادي في توفير العملة الصعبة.

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