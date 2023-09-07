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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: فحص وعلاج 6534 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بـ دمياط

صدى البلد

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في دمياط من يوم  ٢ حتي ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية 


‏وقال ا. د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

 وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٥٧٧ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١١٨٠  وعلاج الطفيليات الدخلية  لعدد ١٧٦٢ حالة  وتم عمل ٢٥ عمليات جراحية وتم تحصين ٨٠٣ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع اغنام ٧٣٩ وتم رش ١٤٤٨ حيوان بعدد اجمالي ٦٥٣٤ حالة لدي ١٩٨٤ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 وقد استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستاذ الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية  الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غدًا الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا،  كفر البطيخ، كفر سعد،  فارسكور ودمياط.

وقد أشادت " محافظ دمياط " بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين و التدريب للأطباء البيطرين،  معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنوياً بالمحافظة.

وقد تم ندوة لعدد ٨٩ من اطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين علي هامش القافلة وكانت الندوة بعنوان (التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها ) حيث قام الاستاذ الدكتور مصطفي فاضل في اطار التثقيف الطبي المستمر والتشاركي بالاستماع للمشاكل الحقلية التي تجابه اطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص وتم طرح الحلول من واقع الابحاث التطبيقية والخبرات الحقلية مما ادي الي توضيح الحلول وايجاد آليات عمليه قابله للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل وذلك في اطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانة في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكامله لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

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دمياط البحوث الزراعية حياة كريمة وزير الزراعة معهد التناسليات الحيوانية

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