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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمع أموالا من راغبى شراء شقق.. شاب يبتكر حيلة للنصب على المواطنين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى.

وقام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، طالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على “خطابات وعقود خالية البيانات تفيد بإنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الاتصال بالضحايا - جهاز تابلت و2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى”. 

وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه. 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجهات الحكومية الوحدات السكنية أموال المواطنين تمويل العقاري

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