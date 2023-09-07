عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا أبرزها ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المصنع  بدون ترخيص .

وتبين من الفحص قيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلى مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع على ( 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2,500 طن كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (بائعى سجائر) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وبحوزتهما (عدد 6030 علبة سجائر "مختلفة الأنواع").. وبمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بسعر أزيد من الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

التموين القاهرة مباحث التموين بالقاهرة مباحث التموين مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

عاطل ينتحل صفة فني بشركة أجهزة ويستولي على تليفزيون من صاحبه

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الأمن يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

قوات الحماية المدنية تنقذ سوق التوفيقية بالأزبكية من كارثة

انهيار عقار بحدائق القبة وفرق الانقاذ تستخرج 5 أشخاص بينهم جثتين

ترشيحاتنا

بقيمة 38 مليار دولار| المالية تتحرك لـ توفير موارد دولارية خلال العام المالي الجاري

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

في ندوة صدى البلد ..كبير الأثريين يكشف أسرار عطر الخلود الفرعوني ..ومقترحات تجلب ملايين الدولارات

الحوار الوطني.. أحمد السعدني: لدينا راقبة ذاتية ونطالب بمزيد من الحريات الفنية

وزير المالية: مصر تمتلك محفظة استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ