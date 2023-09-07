رئيس القطاع الديني يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نائبًا عن الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية يشيد بمؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

وصل فجر الخميس ٧ سبتمبر 2023م الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث أشاد الدكتور فايد محمد سعيد بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" وهو موضوع الساعة المُلح، نظرًا لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل.

مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية وُفِّقت بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في اختيار الموضوع الذي يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 9/ 9/ 2023م، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بعنـوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.