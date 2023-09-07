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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بمزيد من الحرية الرقابية ووقف الاحتكار

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن السينما المصرية تمثل ركنا مهما في تشكيل وعي الشعوب العربية متجاوزة كل الحواجز من لغة وغيره.

وأضاف أحمد علي، خلال كلمة له ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية" المدرجة على جدول أعمال المحور المجتمعي: “إننا في حاجة إلى الحفاظ على هوية السينما المصرية التي كانت تمثل قوة كبيرة في وجه التطرف والإرهاب، حيث تم بيع كثير من أصول التراث السينمائي المصري”.

وطالب المخرج الكبير بوجود أرشيف يحافظ على الهوية المصرية، خاصة التراث السينمائي تشرف عليه لجنة قد تكون تابعة لرئيس الجمهورية الهدف منه استرداد وحفظ التراث السينمائي المصري، وأن تكون هناك جريدة سينمائية ناطقة تضم كافة التراث المصري.

وأكد المخرج السينمائي، أن صناعة السينما المصرية تمر بأزمة منذ سنوات، مطالبا بمزيد من دور العرض بعيدا عن سينما المولات وعودة سينما الحي من أجل خلق جيل واع من الشباب.

وطالب المخرج الكبير بأن تكون هناك قاعات عرض بديلا لقصور الثقافة التقليدية داخل المدن والقرى، وأن يكون ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها حياة كريمة مثل المصانع والمستشفيات وغيرها، لأنها مهم للحفاظ على الهوية المصرية.

كما طالب مجدي أحمد علي بمزيد من الحرية بعيدا عن الرقابة، وكذلك إعطاء الشباب مزيدا من الفرص بعيدا عن الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات المنتجة، فهم يملكون أحلاما كبيرة.

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