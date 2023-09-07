عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية أكبر مسارح القاهرة لاستقبال أسبوع الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التجهيزات التي تمت على قدم وساق بمجمع الفنون والثقافة والذي يحتوي على أكبر مسارح القاهرة ، حتى أصبح جاهزاً لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه جامعة حلوان بمشاركة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

txt

اليوم.. «حلوان» تستقبل 25 وفدًا لنشاط الجوالة للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات

txt

لطلاب الدور الثاني 2023.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة.. تعرف عليها

ورافق سيادته في الجولة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة.

وقام رئيس جامعة حلوان بتفقد قاعات كبار الزوار التي تم تجهيزها لاستقبال ضيوف الأسبوع من وزراء ورؤساء جامعات وعمداء من  ٤٥ جامعة مصرية ، كما تفقد قنديل  قاعة المسرح الكبير والذي يحتوي على ما يقرب من ١٥٠٠ مقعد ، والتجهيزات التي تتم لاستقبال الفاعليات المسرحية والغنائية والاستعراضية وحفل الختام يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر، وكذلك أماكن استقبال الطلاب المشاركين والفاعليات الخاصة بإقامة المسابقات، بالإضافة إلى أماكن وقاعات الندوات والمؤتمرات والتي سيتم بها عقد المسابقات الطلابية لشباب الجامعات.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة أصبحت مستعدة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات من خلال تضافر جهود العاملين بها، وتولي الجامعة اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي، وخاصة في ظل احتواءها على العديد من الإمكانات التي تساعدها في تحقيق ذلك.

وصرح الدكتور أشرف رضا أنه يتم الآن إقامة مجموعة متنوعة من المعارض الفنية لطلاب الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية بقاعة المرصد وهي القاعة الكبرى لعروض الفن التشكيلي ، كما يتم الآن إقامة العرض الجديد لمتحف الفن المعاصر والملحق لمجمع الفنون لأعمال تعرض لأول مرة للفنانين التشكيليين من أساتذة الكليات الفنية بالجامعة ، وليستقبل زيارات المشاركين بالاحتفالية، كما أصبحت قاعات الفسطاط المتنوعة جاهزة لعرض المنتجات الفنية والفنون اليدوية والتقليدية لعرضها طوال أيام الأسبوع.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان مجمع الفنون والثقافة الجامعات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 … رابط التسجيل

جامعة حلوان : نعمل على تطوير قطاع المستشفيات .. وقنديل : خطة لإنشاء مجمع طبي يخدم 4 ملايين مواطن

تنسيق الدبلومات الفنية 2023..ننشر الكليات والمعاهد التي تقبل خريج الدبلوم التجاري

تنسيق الدبومات الفنية 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي 5 سنوات

ترشيحاتنا

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ