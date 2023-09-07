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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدور الثاني 2023.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة.. تعرف عليها

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023/2024، علماً بأن القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.

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طلاب الدور الثاني 2023

وهناك بعض الملاحظات الهامة لطلاب الدور الثاني 2023 وأولياء الأمور وهي:

- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني ( مصاري / ممكن / أمان / بيي / خدماتي / ....إلخ ) ماعدا فوري سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر.

- الجامعة غير مسئولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر ، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن .

- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد إنتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.

-   موقع التقديم الإلكتروني على الرابط app2.helwan.edu.eg/hnu

- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم بإستمرار.
 

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