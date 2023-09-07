اليوم.. «حلوان» تستقبل 25 وفدًا لنشاط الجوالة للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات

تستقبل اليوم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، بإجمالى 500 طالب وطالبة وهيئة إشراف وهيئة تحكيم وقادة لقاء الجوالة والسواعد الطلابية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات من 8 إلى 14 سبتمبر 2023 .

وتبدأ فعاليات مسابقات نشاط الجوالة فى تمام الساعة الخامسة مساء عقب تناول وجبة الغداء بمسابقة النموذج الريادى المبتكر وبناء البوابة و النادى الخلوى فى المكان المخصص لكل جامعة بترتيب القرعة فى مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة.

هذا ويتم عقد اجتماع مديرى ادارات الجوالة بالجامعات المشاركة و هيئة التحكيم لعرض برنامج الفعاليات و أماكن الأنشطة و التجهيز للإفتتاح الكشفى و كرنفال الجامعات و الذى سيتم تنفيذه يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.

