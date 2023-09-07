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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يشيد بمؤتمر "الوسائل العصرية للخطاب الديني"

مؤتمر المجلس الأعلى
مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وصل اليوم الخميس، الدكتور محمد الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وبسيم الزغبي المدير التنفيذي في اتحاد المؤسسات الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وكان في استقبالهما الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة، والدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة.

وخلال استقباله أشاد الدكتور محمد الزغبي بموضوع المؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة مشيدًا بالجهود  العظيمة في مجال الدعوة متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر.

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مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية يشيد بمؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

وصل فجر الخميس ٧ سبتمبر 2023م الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م.

 وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث أشاد الدكتور فايد محمد سعيد بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" وهو موضوع الساعة المُلح، نظرًا لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل. 


واكد أن وزارة الأوقاف المصرية وُفِّقت بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله في اختيار الموضوع الذي يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

الفضاء الإلكتروني اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الدكتور محمد الزغبي العصرية للخطاب الديني مديرية أوقاف الجيزة وزير الاوقاف

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