اكتشف صيحات الموضة على تيك توك

تبدأ الموضة من على منصّة تيك توك. من مقاطع الفيديو الملهمة التي تستعرض أحدث التصاميم إلى مشاركة مقاطع الفيديو بعنوان "جهّز نفسك معي" #GRWM و"أزياء اليوم " #OOTD، إلى إعادة اكتشاف الاتّجاهات الأخيرة والتشجيع على اعتماد الموضة المستدامة، يلجأ المجتمع العالمي من صانعي المحتوى في مجال الموضة والجمال إلى تيك توك لإطلاق العنان لـ ابتكارهم ولإلهام الآخرين مع أفضل الصيحات والأحاديث في عالم الموضة اليوم وغداً.

وطوال شهر الموضة، تفخر تيك توك بالاحتفال بهاشتاج #TikTokFashion ومجتمعه المتنوع من المبدعين والمصممين وعارضات الأزياء والعلامات التجارية العالمية في عالم الموضة والجمال والذين ساهموا في إحداث تغيير في مستقبل الموضة. من 10 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، انضموا إلى تيك توك واستعدوا لاكتشاف أبرز صيحات الموضة ومصادر الإلهام في عالم الجمال مشاهدة أروع اللحظات على منصات عروض الأزياء وخارجها وتعرّفوا على المبدعين الناشئين والعلامات التجارية المميزّة وأكثر من ذلك بكثير.

#TikTokFashion Collective تجمع أول من نوعه في عالم الموضة و الجمال

يكتشف المجتمع العالمي الذي يضمّ أكثر من مليار شخص يومياً الاتّجاهات التي يقدّمها المبدعون على تطبيق تيك توك ويستمدّ منها الإلهام، مما يساعد في جعل الموضة في متناول الجميع ويعيد تعريف هذا القطاع. ومن أجل الاحتفال بأثر هذا المجتمع العالمي من المبدعين في عالم الموضة، يسرّ تيك توك أن تقدّم #TikTokFashionCollective وهو تجمّع يضمّ صانعي المحتوى من حول العالم منهم المبدعين والمصممين والمفكّرين في عالم الموضة الذين يساهمون بشكل لافت في تشكيل مستقبل الموضة على تيك توك وخارجها.

من عارضات الأزياء والمصوّرين إلى المصمّمين الناشئين والمعلّقين الشغوفين، يتميّز أعضاء #TikTokFashion Collective بكونهم من مواهب الجيل الجديد ويمثلون الأصوات الأكثر تأثيراً في الصناعة اليوم، وبالتالي سيساهمون بشكل بارز في إعادة ابتكار الموضة من خلال اصالتهم وتعبيرهم عن أنفسهم وإبداعهم.

وخلال شهر الموضة، سيكون أعضاء التجمّع مدعوّين للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة محلياً والتعاون مع تيك توك لمشاركة المحتوى الذي يعبّر عن أبرز اللحظات المميّزة خلال شهر الموضة. ويمكن للمجتمع العالمي متابعة ما يحصل من خلال هاشتاغ #TikTokFashion Collective للاطّلاع على أحدث الاتّجاهات وإلقاء نظرة خلف الكواليس ومشاهدة بعض اللحظات الأكثر تشويقاً في عالم الموضة والأزياء. سيتم إلى ذلك عرض المحتوى الذي يستخدم هاشتاغ #TikTokFashion Collective في ملتقى شهر الموضة (Fashion Month Hub)، مما يسهّل على الجميع متابعة أحداث وأخبار هذا الشهر المميّز. يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل حول تجمّع #TikTokFashion من خلال TikTok lookbook!

يشارك في حدث الموضة المرموق مجموعة الوجوه والشخصيات المعروفة من المبدعين الذين سينقلون مجريات الحدث. فتابعوا هؤلاء المبدعين المواكبين للموضة الذين يستعدون لإحداث فارق خلال شهر الموضة على تيك توك. ومن صنّاع المحتوى الذين سيشاركون في أسابيع الموضة في المدن المختلفة، نذكر رنا أشرف التي تنقل أحداث أسبوع الموضة في لندن، وعمر شبرا وصفا سرور من أسبوع الموضة في ميلانو، وأدهم الصيعري من أسبوع الموضة في باريس.

- @ rana.reviewsرنا هي مبدعة في عالم الجمال وأسلوب الحياة والموضة من مصر. بعد دراسة الهندسة المعمارية في البداية واستلهامها من مشاهدة والدتها وهي تستعد كل يوم، بدأت رنا في نشر محتوى يركز على مدونات الفيديو والحيل ومقاطع فيديو #GRWM. بعد أن اكتسبت جمهورًا، ألهمت رنا لمواصلة الإبداع وحصلت على لقب أفضل صانعة تجميل في حفل جوائز تيك توك (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في عام 2022.

- safasrour@ صفا هي مصممة أزياء وجمال وصحة شرق أوسطية أمريكية تستخدم منصتها للدفاع عن المرأة وحقوق الإنسان وتمكين الشباب. نشأت صفا بين روسيا والولايات المتحدة، وبدأت في تنسيق المحتوى حول الصحة والجمال وأسلوب الحياة أثناء دراسة الطب في مدينة نيويورك. وقد تم الاعتراف بعملها من قبل مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة في مجال التجميل حيث زاد عدد متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 6 ملايين متابع. وهي متحمسة لخدمة المجتمع ورد الجميل من خلال الجهود الخيرية، بما في ذلك رفع مستوى الوعي حول اللاجئين السوريين، وتأييد أعمال المستشفيات ودعم مبادرات إسعاف دبي.

- oshabra@ عُمر هو طبيب رعاية صحية مقيم في جدة، ويشارك محتوى عن عمله في المجال الطبي بالإضافة إلى شغفه الآخر: الموضة. باستخدام خبرته الفريدة ودوره الحالي، يجمع عمر بين هاتين الصناعتين من خلال مشاركة المحتوى المتعلق بالموضة والرعاية الصحية بالإضافة إلى إلهام الأزياء في أيام الفراغ.

- adhamalsaiaari@ أدهم محترف مبدع ولديه شغف بالموضة بالإضافة إلى إلهام الآخرين وتثقيفهم. يشارك أدهم محتوى قيمًا مع متابعيه يعرض أحدث اتجاهات وأخبار الموضة، ويقدم النصائح والحيل لمصممي الأزياء الطموحين، بهدف نهائي هو الحفاظ على اتصال هادف مع جمهوره وتعزيزه.

تغطية شهر الموضة مع الشركاء في القطاع

تغذّي ثقافة الأصالة في تيك توك إحساس الاكتشاف والإلهام، ما يسمح للصيحات بالانطلاق على منصات الأزياء وخارجها ويمكّن العلامات التجارية من التواصل مع عدد أكبر من الناس. وخلال عام 2023، ازدادت نسبة المشاهدات العالمية لهاشتاغ #TikTokFashion وهاشتاغ #BeautyTok ما يقارب 300%، وجمعت بين المجتمعات الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً على هذه المنصة.

في العام الماضي، أشارت الأرقام التي حقّقتها تيك توك خلال شهر الموضة إلى مستوى الحماسة التي أحدثها، مع حصول هاشتاغ #WhatToWear على عدد مشاهدات بلغ 1،28 مليار مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصول هاشتاغ #TikTokSalon على عدد مشاهدات بلغ 2،46 مليار مشاهدة وأبعد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط. وحصل هاشتاغ #TikTokFashion على عدد مشاهدات بلغت 807 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أن مستخدمي تيك توك المشتركين برحلات الموضة لديهم فرصة اكتشاف المنتجات والعلامات التجارية الجديدة على المنصة أكثر بـ1.2 مرة (مقارنة بمستخدمي المنصة الآخرين)*. ولا نزال ندعم بشكل نشط صناعات الموضة والابتكار حول العالم من خلال شراكات استراتيجية تحتفل بالفرص الجديدة للمصممين والعلامات التجارية والأعمال التجارية الصغيرة وتوفّرها لهم. وتتضمّن هذه الشراكات كل من أسبوع الموضة في باريس (اتحاد الأزياء الراقية والموضة)، وأسبوع الموضة في ميلانو (كاميرا مودا)، و أسبوع الموضة في مصر، وأسبوع الموضة في كوبنهاغن، وأسبوع الموضة في لندن (مجلس الأزياء البريطاني، نيو جين)، و أسبوع الموضة في المكسيك، و أسبوع الموضة في مدريد.

اكتشف منصة الأزياء الرقمية مع "ملتقى شهر الموضة"

بمناسبة شهر الموضة هذه السنة، تسعى تيك توك إلى تسهيل البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الموضة وأهمّ اللحظات بفضل "ملتقى شهر الموضة" والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال البحث عن عبارتي "شهر الموضة" أو "أسبوع الموضة". وسيعرض الملتقى أحدث المحتوى الذي قام بتقديمه ونشره صناع المحتوى والعلامات التجارية ودور النشر من حول العالم، وسيعرض كذلك علامات تبويب مخصصة، بما في ذلك " From the Runway " و" Trends" و"#TikTokFashion"، لمساعدة محبّي الموضة في اكتشاف ما يبحثون عنه.

إلى جانب ملتقى #TikTokFashion، سيؤدي صانعو المحتوى مثل محمد وحميد هضبان، ويارا العريضي، ومؤيد بغدادي، وبتول، وشوق الإبراهيم، ونيرفانا عبدول، وفرح، وميثاء عبدالجليل، ومريم، ورملا، وسالي دنكر دوراً ملحوظاً في إدارة النقاش خلال شهر الموضة على تيك توك. وسيعلّقون على عروض الأزياء، ويقدمون آراءهم وتحاليلهم الفريدة. وسيبرز هاشتاغ#WhatToWear بين صانعي المحتوى الذين سينشرون صوراً عن أزيائهم المستلهمة من عروض مصمّمين معيّنين، كما سيقدّمون تصنيفاً للأزياء أسبوع الموضة لعام 2023، و الإطلالات المستوحاة من عروض الأزياء.

وبالتالي، سيصطحب المبدعون المشاهدين في رحلة افتراضية وسيتحدثون عن الملابس التي كانوا سيرتدونها لو شاركوا في أسبوع الموضة، إلى جانب الحقائب والاكسسوارات اللازمة وما إلى ذلك. ومن خلال هاشتاغ #TikTokSalon، سينشرون إطلالاتهم الجمالية بمناسبة عروض معيّنة. سوف يستكشفون أيضًا عالم الشعر و المكياج وفن الأظافر، و يستمدون الإلهام من مصممين محددين ويبتكرون إطلالات مذهلة، وينشرون أيضاً مقاطع "عدم الاستعداد" التي يستعرضون فيها روتين نهاية اليوم مثل ازالة المكياج والعناية بالبشرة.

وصرّحت فانيسا كرافت، الرئيسة العالمية لقسم أسلوب الحياة والثقافة لدى تيك توك، قائلةً: "على تيك توك، تجتمع الموضة والجمال مع الإبداع والتنوّع والأصالة. وكان من الرائع أن نرى صانعي محتوى في مجالي الموضة والجمال يحققون النجاح على المنصّة وخارجها. وقبيل شهر الموضة، نتطلّع قدماً إلى إلهام مجتمعنا العالمي ونقرّب المسافة بينه وبين منصّات الأزياء ونعرّفه على تجارب جديدة وفريدة ونسلّط الضوء على المواهب الأكثر تأثيراً، وبالتالي يسعدنا أن نضيء على مختلف العناصر التي تساهم في تحقيق الاتّجاهات التي ستلقى رواجاً في المستقبل القريب على تيك توك."

يسرّ تيك توك أن تقدّم لكم شهراً مثيراً من البرامج خلال شهر الموضة للاحتفال بـ صيحات عالم الموضة والاحتفال بالاتجاهات والمبدعين والعلامات التجارية واللحظات التي تجعل من تيك توك وجهة الموضة والأوياء الأكثر تنوعاً وأصالة وشمولاً اليوم وغداً.