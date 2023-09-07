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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات.. فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات|خاص

فريق فيوتشر - أرشيفية
فريق فيوتشر - أرشيفية

حصل موقع “صدى البلد” على نص قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي فيوتشر في قضية الغاني دياويسي تايلور، لاعب الفريق السابق.

القرار صادر في 18 أغسطس الماضي، للإخلال بالعقد مع إمكانية استئناف نادي فيوتشر خلال الفترة القانونية، بجانب فائدة قيمتها 5% سنويا من اعتبارا من 11 مايو 2023 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

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وتصل قيمة الغرامة المالية - الغير موضحة في النسخة التي حصل عليها موقع صدى البلد - إلى نحو 800 ألف دولار وفقا لمصدر مقرب من اللاعب.

وفي حال عدم الالتزام بدفع المبلغ المذكور خلال 45 يوما سيتم منع نادي فيوتشر من القيد لمدة 3 فترات متتالية ترفع بمجرد السداد، علما بأن الاستئناف  على القرار يوقف التنفيذ.

يذكر أن فريق فيوتشر أنهى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2022-2023 في المركز الرابع برصيد  58 نقطة.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

قرار غرفة المنازعات ضد فيوتشر

فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيفا يغرم فيوتشر ويهدد بحرمان النادي من القيد 3 فترات
فيوتشر فيفا دياويسي تايلور نادى فيوتشر الزمالك الكونفدرالية الأهلى بيراميدز

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