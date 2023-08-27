عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن عن حل أزمة مقابل انتقال عبد الكبير الوادي لـ فيوتشر..تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حل أزمة انتقال اللاعب عبد الكبير الوادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: "ربنا كرمنا وحلينا مشكلة قيمة انتقال عبد الكبير الوادي 
شكرا جزيلا للنائب احمد دياب رئيس رابطة  أندية  كرة القدم ، وشكرا للدكتور وليد دعبس ، لقد تم الاتفاق علي حل مشكلة لاعب كرة القدم  عبد الكبير الوادي ، ولقد وافق نادي فيوتشر علي دفع مبلغ ١٦ مليون جنيه مصري قيمة شراء اللاعب من نادي سموحة، بعد الاتصال التليفوني الذي تم مع احمد بك دياب  ، وبعلم الدكتور وليد دعبس وتفويض منة  لسيادة النائب احمد دياب بحل هذة المشكلة القائمة منذ مدة طويلة ، واتفقنا علي سداد نادي فيوتشر ٢٠٪؜ من قيمة اللاعب يوم ٩/١ ، وباقي المبلغ علي ٧ أقساط شهرية متتالية ولقد وافقت نيابة عن مجلس ادارة سموحة ووجهت للنائب أحمد دياب وللدكتور وليد دعبس جزيل الشكر والتحية علي هذا التصرف الحضاري ونتطلع لمزيد من التعاون مع نادي فيوتشر وتقدير كبير لرابطة أندية كرة القدم رئيسا وأعضاء ".

 

وقد فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب ضياع أموال بيع عبد الكبير الوادي.

وكتب فرج عامر :"مفاجأة خطيرة في قضية قيمة بيع عبد الكبير الوادي وعدم دخول ١٦ مليون جنيه خزينة نادي سموحة، أعلن نادي فيوتشر انه حصل علي مخالصة مالية من ملاك النادي السابقين بانه ليس عليهم مديونية لأحد ، أين فلوس عبد الكبير الوادي؟ اطالب بفتح تحقيق فوري واتخاذ خطوات حاسمة من  تسبب في ضياع هذه المبالغ .

 

 

أخبار فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ