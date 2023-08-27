فرج عامر يعلن عن حل أزمة مقابل انتقال عبد الكبير الوادي لـ فيوتشر..تفاصيل

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حل أزمة انتقال اللاعب عبد الكبير الوادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: "ربنا كرمنا وحلينا مشكلة قيمة انتقال عبد الكبير الوادي

شكرا جزيلا للنائب احمد دياب رئيس رابطة أندية كرة القدم ، وشكرا للدكتور وليد دعبس ، لقد تم الاتفاق علي حل مشكلة لاعب كرة القدم عبد الكبير الوادي ، ولقد وافق نادي فيوتشر علي دفع مبلغ ١٦ مليون جنيه مصري قيمة شراء اللاعب من نادي سموحة، بعد الاتصال التليفوني الذي تم مع احمد بك دياب ، وبعلم الدكتور وليد دعبس وتفويض منة لسيادة النائب احمد دياب بحل هذة المشكلة القائمة منذ مدة طويلة ، واتفقنا علي سداد نادي فيوتشر ٢٠٪؜ من قيمة اللاعب يوم ٩/١ ، وباقي المبلغ علي ٧ أقساط شهرية متتالية ولقد وافقت نيابة عن مجلس ادارة سموحة ووجهت للنائب أحمد دياب وللدكتور وليد دعبس جزيل الشكر والتحية علي هذا التصرف الحضاري ونتطلع لمزيد من التعاون مع نادي فيوتشر وتقدير كبير لرابطة أندية كرة القدم رئيسا وأعضاء ".

وقد فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب ضياع أموال بيع عبد الكبير الوادي.

وكتب فرج عامر :"مفاجأة خطيرة في قضية قيمة بيع عبد الكبير الوادي وعدم دخول ١٦ مليون جنيه خزينة نادي سموحة، أعلن نادي فيوتشر انه حصل علي مخالصة مالية من ملاك النادي السابقين بانه ليس عليهم مديونية لأحد ، أين فلوس عبد الكبير الوادي؟ اطالب بفتح تحقيق فوري واتخاذ خطوات حاسمة من تسبب في ضياع هذه المبالغ .