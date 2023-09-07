رسالة من ملك المغرب إلى رئيس البرازيل| التفاصيل

ارسل العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لويس ايناسيو لولا داسيلفا، رئيس الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ووفق هسبريس؛ فقد أعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للويس ايناسيو لولا داسيلفا عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب البرازيلي بموصول الازدهار والنماء.

ونصت البرقية الملكية علي : “ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أسجل اعتزازي بعلاقات الصداقة الممتازة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل، والقائمة على روابط إنسانية تاريخية وعلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد”.

وأضاف الملك محمد السادس أنه “ومن منطلق الطموح الراسخ والمتجدد للارتقاء بهذه الأواصر إلى أرفع المستويات، أؤكد لكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل تحقيق مزيد من التقارب والتكامل بين بلدينا في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”