رئيس الإمارات يبعث برسالة إلى ملك المغرب.. ما فحواها؟

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة عيد العرش.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الملك محمد السادس.

وجاء هذا وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ، اليوم الأحد.

وكان قد تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، التعازي بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية.

وتحدث الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وإبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف و ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراجواي و سانتياغو بينيا الرئيس المنتخب للبارجواي، إلي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.