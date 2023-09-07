خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة| خاص

أكد الفنان أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة وتحسن حالته الصحية.



وقال في تصريحات لـ صدى البلد ان حالة الفنان مستقرة الآن، ويتماثل للشفاء.

وتعرض الفنان ياسر صادق لوعكة صحية مفاجأة دخل على إثرها الي العناية المركزة.

وطالب المخرج المسرحي مراد منير الجمهور بتوجيه الدعوات للفنان ياسر صادق بالشفاء وذلك بعد إعلانه عن دخوله العناية المركزة اليوم الخميس دون ذكر أسباب مرضه.

وقال مراد منير عبر حسابه على «فيسبوك»: «صديقى الحبيب ياسر صادق في العناية المركزة، دعواتكم له بالشفاء

اعترض أحد الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح العربي على مشاركة العرض المسرحي "رأس العش" لمخالفته لوائح المهرجان.

ودافع مدير المهرجان الفنان ياسر صادق، عن العرض قائلا : "اللائحة تحكمنا، هو القانون الذي نسير وفقا له، اللائحة تقول ان العرض يكون عرض على الاقل مرتين في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والائحة لم تمنع عرضه ايضا في اي مهرجان اخر او اي سنة اخرى، فيه فرق بين الانتاج والعملية الانتاجية قاموا بها الطلبة لم يتم صرف مليم على معهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية".

وتابع :"لما رجعنا للمعهد قال رسميًا انا لم انتج هذا العمل، واذا الانتاج عناصره معروفة، ماليات، عناصر الانتاج لم تقوم بها اي جهة، لذلك لا يمنع مشاركة العرض في المهرجان".