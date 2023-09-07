نقل الفنان ياسر صادق للعناية المركزة

تعرض الفنان ياسر صادق لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى العناية المركزة.

وطالب المخرج المسرحي مراد منير بالدعاء للفنان ياسر صادق بالشفاء وذلك بعد إعلانه عن دخوله العناية المركزة اليوم الخميس دون ذكر أسباب مرضه

وقال مراد منير عبر حسابه على «فيسبوك»: «صديقى الحبيب ياسر صادق في العناية المركزة، دعواتكم له بالشفاء

اعترض أحد الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح العربي على مشاركة العرض المسرحي "رأس العش" لمخالفته لوائح المهرجان.

ودافع مدير المهرجان الفنان ياسر صادق، عن العرض قائلا : "اللائحة تحكمنا، هو القانون الذي نسير وفقا له، اللائحة تقول ان العرض يكون عرض على الاقل مرتين في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والائحة لم تمنع عرضه ايضا في اي مهرجان اخر او اي سنة أخرى، فيه فرق بين الإنتاج والعملية الانتاجية قاموا بها الطلبة لم يتم صرف مليم على معهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية".

وتابع :"لما رجعنا للمعهد قال رسميًا انا لم انتج هذا العمل، واذا الإنتاج عناصره معروفة، ماليات، عناصر الإنتاج لم تقوم بها اي جهة، لذلك لا يمنع مشاركة العرض في المهرجان".