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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ب "موانا برايما ماساكوى" نائب وزير الدفاع السيراليوني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات الإجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية السيراليونية .

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

رئيس الأركان

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الأفريقية ، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين .

سيراليون

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليونى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وسيراليون ، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة سيراليون نائب وزير الدفاع السيراليوني

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رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

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