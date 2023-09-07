فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

نشرت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وظهرت مي حلمي، مرتديه فستان طويل بألوان صيفية مبهجة مثل الأصفر والأزرق، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي حلمي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت نظارة شمسية لاكمال اللوك.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.