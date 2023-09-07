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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.6 % معدل الأمية بين "الأقل من 40 عاماً" في مصر لعام 2022

صدى البلد

أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الخميس الموافــق 7 / 9 / 2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، إن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل إنه أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

يركز اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 على ضرورة تعليم القراءة والكتابة، والتركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس، وهذا يعني أن اليوم العالمي لهذا العام أكثر أهمية من أي وقت مضى من حيث تغيير النهج المستقبلي للتدريس، وفي هذا الصدد تسعى مصر للقضاء عليها بحلول عام 2030.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية مايلى:

أولاً- حالة الأمية عالمياً وعربياً:

- 86.3% معدل الالمام بالقراءة والكتابة على مستوى دول العالم، وتأتي دولة كوريا الشمالية من بين الدول التي لديها أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم بنسبة 100% على قمة ترتيب الدول (للأفراد البالغين 15 عاماً فأكثر)، حيث وضعت تلك الدول أنظمة تعليمية شاملة تضمن تعليم جميع مواطنيها بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية أو جنسهم، واستثمروا بكثافة في التعليم وجعلوه أولوية في خطط الدولة التنموية؛ بينما حصلت دولة النيجر على أدنى ترتيب بنسبة تصل إلى 19.1%.

- تحتل الدول الأوروبية على رأس قائمة الدول التي ليس لديها معدلات أمية، تليها دول منطقة آسيا والمحيط الهادي بمعدلات عالية في معرفة القراءة والكتابة بنسبة 99% أو أكثر؛ بينما كانت أقل معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة تصل إلى أقل من 50% في دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء .

- شهدت (النيجر، غينيا، جنوب السودان، مالي، جمهورية أفريقيا الوسطى) أعلى معدل أمية في العالم، حيث بلغ معدل الأميين بها 80.9%، 69.5%، 68%، 66.9%، 63.3% على التوالي للأفراد الذين يزيد أعمارهم عن (15 سنة فأكثر) من إجمالي السكان، فغالباً ما يكون التعليم أقل توفراً في المناطق الفقيرة.

- هناك فجوة بين الجنسين في معدل الأمية على مستوى دول العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور حوالي 10%؛ بينما بلغ معدل الإناث 17.3%، ويظهر هذا التفاوت بشكل خاص في البلدان الأقل نموا.

- تصدرت الأردن قمة الدول العربية في معدل معرفة القراءة والكتابة بنسبة تصل إلى 98%، تليها قطر، فلسطين، الكويت، البحرين كأعلى الدول العربية في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 95% فأكثر.

- تأتي جنوب السودان، الصومال كأعلى الدول العربية في أعلى معدل الأمية (15 سنة فأكثر) بنسبة تتعدى 62%.

ثانياً - حالة الأمية في مصر 

- 17.5% معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) في عام 2022، فقد بلغ معدل الأمية بين الذكور 12.4%؛ بينما بلغت معدل الأمية بين الإناث 22.8%، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.

- سجلت محافظة مطروح أعلى محافظات مصر من حيث معدلات الأمية والتي بلغت نسبتها 39.2%، تليها الفيوم بنسبة 27.7% في عام 2022.

- شهدت 5 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة الوادى الجديد، الاسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس في عام 2022.  

- أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 عاماً فأكثر) أعلى معدل بين الأميين بنسبة 53.2%؛ بينما إنخفض معدل الأمية بين الأفراد (الأقل من 40 عاماً) لتصل إلى 7.6%، في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 عاماً) 2% كأدنى معدل للأميين في عام 2022، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.

- أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية لتصبح مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030:

- قامت الدولة المصرية بإطلاق مبادرة رئاسية هدفها القضاء على الأمية تحت شعار” حياة كريمة بلا أمية ” ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” والبالغ عددها 1409 فى 52 مركزا إداريا فى 20 محافظة.

- قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتفعيل العمل على تعليم الكبار في قرى المبادرة بداية من عام 2020/2021، حيث تم محو أمية حوالي 102 الف فرد في عام 2020/2021، كما تم محو أمية حوالي 167 الف فرد في عام 2021/2022.

- قامت الهيئة بمحو أكثر من 900 الف فرد في عام 2022/2023 من مستهدف أكثر من 730 الف فرد. 

- مصادر البيانات

- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات التعداد العام للسكان والاسكان والمنشأت عام 2017.

- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مسح القوى العاملة لعام 2022.

- الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- إحصاءات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

- قواعد بيانات البنك الدولي

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