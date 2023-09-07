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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت سلمى أبو ضيف، بفستان أنيق ومميز باللون الأحمر، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سلمى أبو ضيف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سلمى أبو ضيف 

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