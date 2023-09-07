السودان.. البرهان: قريبا سيتم القضاء على هذا التمرد

أبرزت وكالة الأنباء السودانية تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي أكد فيها أن زيارته لدولة قطر جاءت لتقديم الشكر لما تقوم به من دعم مستمر للشعب السوداني.

وأبان البرهان في تصريحاته الصحفية أنه أطلع القيادة القطرية حول تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد قوات الدعم السريع على الدولة .

وقال أيضا " قريبا سيتم القضاء على هذا التمرد وينعم الشعب السوداني بالسلام والإستقرار" وأبان أن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها مضيفا أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخري.

وأتم البرهان تصريحاته : نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والإنتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد.