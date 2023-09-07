خلال لقائه رئيس جامعة الأزهر.. سفير جيبوتي بالقاهرة يشيد بالمنهج الوسطي المعتدل

أشاد السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بجمهورية مصر العربية المندوب الدائم لجيبوتي لدى جامعة الدولة العربية، بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل الذي يربي عليه الأزهر الشريف طلابه على مر التاريخ من مختلف دول العالم.

وأوضح سفير جيبوتي بالقاهرة خلال زيارته ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، للتباحث والتنسيق بشأن دعم مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لمعهد الوسطية وثقافة السلام في جيبوتي؛ من خلال الاستعانة بمناهج الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس في مجالات العلوم الشرعية والعربية.

من جانبه رحب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بسفير جيبوتي بالقاهرة، والمستشار ناصر عبد الله جديدشي، المستشار الإعلامي بسفارة جيبوتي بالقاهرة، في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، يولي الطلاب الوافدين من جيبوتي عناية خاصة بجانب عنايته بالوافدين من مختلف أنحاء العالم وإعدادهم الإعداد الجيد؛ ليكونوا رسل سلام في جميع أنحاء العالم من خلال نشر المنهج الأزهري الذي تربوا عليه طيلة فترة دراستهم في جامعة الأزهر.