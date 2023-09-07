عيشلك يومين.. كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب كريم أبو زيد أحدث أغانيه عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية بعنوان عيشلك يومين من كلمات أحمد حسن رؤول ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.





كريم أبو زيد يتحدث عن أحدث أغانيه

وكان كريم قد صرح من قبل لصدى البلد أنه أغنية عيشلك يومين ضمن خطته فى طرح عدد كبير من الأغاني بطريقة السينجل، وأضاف أن هذه الأغنية بذل فيها مجهود كبير متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.







أخر اغنيات كريم أبو زيد

وطرح كريم مؤخرا أغنية بعنوان إشاعات عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وقال الفنان كريم أبو زيد بأن أغنية «إشاعات»، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا، على ذلك بأن سرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا، على الخوف من إنتشار ظاهرة الإشاعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسره مؤكدًا، على الإنسان بأن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الإشاعه وغيرها.