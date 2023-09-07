اليونان.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب إعصار دانيال الذي ضرب اليونان وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وعثر على امرأتين مسنتين ميتتين اليوم الخميس في قرية في كارديتسا بإقليم ثيساليا، ما يرفع عدد وفيات العاصفة دانيال إلى ستة، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية.

وأضافت أن فريق الإنقاذ التابع لخدمة الإطفاء اليونانية عثر على المرأتين، وهما شقيقتان تبلغان من العمر 75 و85 عامًا، متوفيتين في منزلهما بقرية أستريتسا وتم نقل الجثث إلى سيارة الإسعاف بقارب مطاطي.

واضطر سكان اليونان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم هربا من مياه الفيضانات التي بلغ عمقها أكثر من مترين في بعض المناطق، في جميع أنحاء اليونان، حيث غمرت المياه المنازل، وجرفت السيارات إلى البحر، ودُمرت الأراضي الزراعية وجاءت العاصفة في أعقاب حرائق الغابات المدمرة في الصيف وضربت المناطق التي لا تزال تتعافى من تلك الحرائق.

وخلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة الناجمة عن العاصفة دانيال أربعة قتلى على الأقل وستة مفقودين في جميع أنحاء اليونان، مع إنقاذ المئات من ارتفاع منسوب المياه. وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي المنطقة الوسطى المحيطة بفولوس وكارديتسا.

واضطر السكان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم هربا من مياه الفيضانات التي بلغ عمقها أكثر من مترين في بعض المناطق وتم إنقاذ أكثر من 885 شخصًا حتى الآن من قبل أطقم الطوارئ التي تكافح للوصول إلى القرى النائية لكن ستة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين حتى الآن.

وارتفع عدد القتلى إلى أربعة، من بينهم عروسان نمساويان جرفت المياه مسكنهما المستأجر في بوتيستيكا.

وفاضت الأنهار على ضفافها، فجرفت الطرق والجسور وشهد ميناء فولوس التاريخي تدمير واجهته البحرية بسبب العاصفة وأدت البنية التحتية المتضررة إلى تعقيد جهود الإنقاذ، حيث تحتاج القوارب والمروحيات إلى المساعدة للوصول إلى العديد من المناطق التي غمرتها الفيضانات.