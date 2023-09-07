حريق وقنابل حارقة وانفجارات .. ماذا يحدث بلبنان؟

جيش الاحتلال السبب...

أفادت إذاعة النور اللبنانية بأن جيش العدو الصهيوني تسبب في حريق ضخم في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، بعدما ألقوا قنابل حارقة.

وأشارت الإذاعة اللبنانية في تفاصيل الحادثة الي ان دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من جيبَين عسكريين، ترجَّل منها عدد من جنود المشاة، حيث قامو بالقاء قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.

وأضافت الإذاعة اللبنانية : ولدى حضور آلية من الدفاع المدني لاطفاء الحريق قام جنود العدو بإطلاق النار في الهواء إرهابًا لمنع فريق الدفاع المدني من اطفاء الحريق.

وسجل حتى الساعة انفجار لغمين ارضيين من مخلفات العدو جراء الحريق.