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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعبت من الدراما وهقدم كوميديا.. نيللى كريم تكشف تفاصيل مسلسل رمضان 2024

نيللى كريم
نيللى كريم

كشفت الفنانة نيللى كريم تفاصيل مسلسلها الجديد والذى تقدمه فى موسم رمضان عام 2024.

وأكدت نيللى كريم خلال لقائها عبر إذاعة 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها سوف تقدم فى موسم رمضان القادم مسلسل كوميدي قائلة : أنا تعبت من المسلسلات التقيلة وتعبت نفسيا منها.
 

 

نيللى كريم تكشف تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

وتحدثت نيللى كريم خلال الحلقة لأول مرة عن سبب أزمة فيلم ع الزيرو وعدم حضورها العرض الخاص له، قائلة: فيلم ع الزيرو أنا بعتبر نفسي طلعت فيه ضيفة شرف، لأن البطولة كانت بين محمد رمضان والطفل.

وتابعت نيللى أنها ليست على خلاف مع محمد رمضان مشيرة أنه فنان مجتهد ومحبوب جدا وهذا ما رأته فى كواليس تصوير الفيلم.

وأضافت أن أزمتها فى الفيلم أن هناك اختلاف فى وجهات النظر مع القائمين عليه، مؤكدة على أن شركات الإنتاج فى مصر لا تهتم بالفنان ليظهر فى أحسن صورة وأنما الأهم المشروع ككل دون النظر لأى شىء أخر.


 

 تفاصيل فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

قصة الفيلم 

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

 

الفنانة نيللي كريم موسم رمضان عام 2024 رمضان عام 2024 إذاعة 9090

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