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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 توصيات من اجتماع الشركة المتحدة بنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية لضبط العملية الإنتاجية

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابيتين واتحاد المنتجين لأكثر من ساعتين للاتفاق على اطار عام لما فيه خير للصناعة، وتم التأكيد على الآتي:

 

 أولاً: أكد اتحاد المنتجين احترامه الكامل لجميع العاملين بالصناعة. 

 

ثانيا: عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرا خاصة وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى اثارة البلبلة واشعال الفتنة بين افراد الأسرة الفنية المصرية.

 

 ثالثاً: إن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة. 

 

رابعاً: ضرورة وضع ضوابط لأليات حاكمة للعملية الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى. 

 

خامساً: استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة. 

 

وأكدت الشركة المتحدة دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

 وختاما اتفق الحضور على عدم الإدلاء بأي احاديث صحفية أو تليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التشاورية حرصا على الصالح العام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن السينمائية

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