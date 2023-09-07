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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقص وغناء.. روبي وأحمد سعد يقدمان لأول مرة يا ليالي على المسرح

روبي وأحمد سعد
روبي وأحمد سعد

أحيا مساء اليوم كل من أحمد سعد وروبي حفلا غنائيا داخل إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.

وقدم الثنائى لأول مرة أغنية ياليالي على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وحرصت روبي على تقديم وصلة رقص على أنغام أغنيتها الجديدة مع أحمد سعد.

وقدم الثنائى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

 

ياليالي تتصدر تريند السوشيال ميديا

وتصدر الفنان أحمد سعد والفنانة روبي تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بأغنيتهم الجديدة "يا ليالي وتخطت الأغنية يا ليالى حاجز الـ 11مليون مشاهدة.

 

أخر حفلات روبي 

وأحيت النجمة روبي حفلا ضخما  بمواصفات "لايف" عالمية من حيث التجهيزات والحضور من مختلف الجنسيات العربية ضمن فعاليات تقويم جدة.

افتتحت روبي حفلها بأغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" وسط عاصفة من هتافات وصيحات آلاف المعجبين ممن رددوا معها كلمات الأغنية والتى تخللها عبارات "بنحبكيا روبى".

 

حفل أحمد سعد فى الكويت 

روج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت،  في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني

ونشر احمد سعد، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، البوستر الدعائي الخاص بالحفل متجاهلا الحديث عن طلاقه وعلق قائلا: " جمهور الكويت الغالي، متحمس جدا للحفلة ومستنيكم يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا".

 

أحمد سعد روبي أغنية ياليالي ياليالي

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