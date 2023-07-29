روبي تتألق بحفل عالمى فى جدة وحضور يتخطى استيعاب مسرح بنش مارك|شاهد

أحيت النجمة المصرية روبي حفلا ضخما بمواصفات "لايف" عالمية من حيث التجهيزات والحضور من مختلف الجنسيات العربية ضمن فعاليات تقويم جدة.

افتتحت روبي حفلها بأغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" وسط عاصفة من هتافات وصيحات آلاف المعجبين ممن رددوا معها كلمات الأغنية والتى تخللها عبارات "بنحبكيا روبى".

من جانبها أعربت روبي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال وتواجدها للمرة الأولى على مسرح " بنش مارك جدة قائلة : " يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا اني بغنيلكم".

واشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها الاستعراضية المميزة منها "حته تانيه ،إنتَ عارف ليه، قلبي بلاستيك ، يا ليالي ، عسل يا ناس ، نمت ننه، استنى استنى" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وحرصت روبي فى ختام حفلها على توجيه كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك على الاستقبال والتنظيم الرائع.

الجدير بالذكر ان هذا الحفل الاول لروبي في جدة، بعد حفلها الذى اقامته العام الماضي في موسم الرياض، وتم نقل الحفل على قنوات mbc مصر.

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