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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء احترازي..أول تعليق من البنتاجون بعد إعادة نشر قواته في النيجر

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، “جنودنا في النيجر لم يتعرضوا لأي تهديد ملموس وإعادة نشر القوات إجراء احترازي”.

وقد بدأ الجيش الأمريكي بعض التحركات العسكرية في النيجر، بعد حوالي شهر ونصف على تحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي منذ 26 يوليو الماضي.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يعيد الجيش الأمريكي نشر بعض قواته ومعداته في النيجر، بالإضافة إلى سحب بعض الأفراد غير الأساسيين من البلاد.

كما أضافت "رويترز" نقلا عن مسئول أمريكي لم تذكر إسمه، أن هذا هو أول تحرك جدي لواشنطن في النيجر منذ يوليو الماضي.

وتعاني النيجر من أزمة بسبب الأحداث التي بدأت في 26 يوليو الماضي، باحتجاز الرئيس بازوم في قصره بنيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا انتقاليا للبلاد.

وقد تسببت هذه الإجراءات في استنفار مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" ضد النيجر، وإعلانها الاستعداد للتدخل العسكري إلا أن سلطات النيجر واصلت الثبات على موقفها ضد القوى الإقليمية والدولية التي طالبت مرارا وتكرارا بإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.

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