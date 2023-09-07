زيلينسكي يكشف عن تحرك دولي ضد روسيا .. تفاصيل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه عازم هذا الشهر على تحقيق عدة نتائج محددة للغاية في العمل مع الشركاء، بما في ذلك أسلحة جديدة، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي: “جهودنا الدبلوماسية لتوحيد المزيد من الدول لاستعادة السلام على أرضنا بأكملها، نستعد لمزيد من الضغوط العالمية على روسيا”.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن “الأمن” كان الموضوع الرئيسي في مكالماته الهاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أنه خلافًا لرغبات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لن تتمكن أوكرانيا من تنفيذ عملية لإعادة شبه جزيرة القرم.

وحسب مجلة “نيوزويك”، قال فريدريك مارتينيز، المحلل في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية: "اليوم، لا ينبغي لأوكرانيا حتى أن تأمل في إطلاق عملية برمائية كبيرة بما يكفي لغزو شبه الجزيرة بمفردها".

وأشار مارتينيز إلى أن كييف ليس لديها سيطرة سواء في البحر أو في الجو، مما يجعل خطط الحكومة الأوكرانية غير واقعية.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارا وتكرارا عن رغبته في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.