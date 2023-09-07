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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

46 درجة مئوية.. موعد انكسار الموجة الحارة

صدى البلد

شهدت مصر اليوم طقس حار شديد الرطوبة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية مع تكون الأتربة العالقة نهارًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

 

وحسب توقعات الأرصاد الجوية فإن انكسار الموجة الحارة وتراجع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء القادم، بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية على جميع الأنحاء، فقد كشفتالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة والأجواء المتوقعة وتفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد على معظم أنحاء البلاد، مُحذرة من الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة لتسجل 46 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار .

ويعود الطقس شديد الحرارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

 

نصائح مهمة 

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهى ساعات الذروة لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم، لذلك يجب ارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

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وتقتصر الظواهر الجوية على نشاط الرياح على بعض المناطق بداية من يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل .

أما بشأن حالة الطقس غدا الجمعة حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر عند القيادة وترك مسافات آمنة بين الركاب، والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة وترك مسافات آمنة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حرصًا على سلامة المارة والركاب، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.

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