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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تكشف موعد إعلان السعة الكاملة للحضور الجماهيري في الموسم الجديد

صدى البلد


كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية، موعد إعلان السعة المسموحة للجماهير في مباريات الدوري بالموسم المقبل.


وقال صالح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " قرعة الدوري أمر يحدث سنويا ونقوم خلاله بإعلان رؤيتنا وقراراتنا الجديدة للموسم".


وتابع: "نهدف إلى إعادة الكرة المصرية إلى ريادتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونسعى كل موسم إلى حضور الجماهير بالسعة الكاملة إلى المدرجات".


وأتم: "نحترم الرؤية الأمنية، وقرارات الجهات المختصة، وسنعلن عن السعة الكاملة المسموحة للجماهير في قرعة الدوري".

الريمونتادا الشرق الاوسط رابطة الأندية الشرق الأوسط وإفريقيا الكرة المصرية

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