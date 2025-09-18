بين الـ Ai وصوت إنجي علي.. عايدة الأيوبي تروج لحفلها القادم بمهرجان هي الفنون

تحرص الفنانة عايدة الأيوبي، على تقديم كل ما هو جديد لجمهورها، سواء من الجيل الجديد أو من متابعيها على مدار مشوارها الفني، وذلك روجت بطريقة جديدة لحفلها القادم بالجامعة الأمريكية بمهرجان "هي الفنون".

وحرصت عايدة الأيوبي على الترويج لحفلها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال استعراض أهم محطاتها الغنائية مع الجيل الجديد من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، ويحمل بصمة صوت صوت الإعلامية إنجي علي، ويقام الحفل في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي.

حفلات عايدة الأيوبي

وكان أخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت بعدد من الأغاني الجديدة ومنها "لما قال " والتي تنمنمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس، وأغنية "غصن الزيتون" مع الموسيقار خالد الكمار.

أحدث أغاني عايدة الأيوبي

وطرحت أحدث أغانيها هي بحلم، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي، بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة و رق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.



