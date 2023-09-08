ممثلة خطر .. شريف منير يوجة رسالة لـ مني زكي

شارك الفنان شريف منير جمهورة صورة جديدة برفقة نجوم الفن عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر شريف منير برفقة مني زكي و منة شلبي و جميلة عوض و محمد ممدوح و احمد مالك و تامر حبيب و علق قائلا :حبايبي .. وخصوصًا الزئرده إللي لابسه أحمر جنبي دي .. ممثلة خطر ⚠️.

وحلت الفنانة مني زكي ضيفة على برنامج “ كلام نواعم ” ، فى أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج ، والمذاع على قناة mbc العامة .

وخلال الحلقة إعتذرت الفنانة مني زكي الى ابنتها “ لي لي ” ، بسبب صرامتها فى تربيتها فى السنوات الأولي من عمرها .

وتابعت “ مني زكي ” حديثها قائلة : أنا من قريب اتعلمت، كنت صارمة أوي مع بنتي أكثر من الصبيان، لأنها كانت أول بنت ليا وكنت صغيرة في السن، ومتخيلة إن الصح صح وكل حاجة بنظام وفي عقاب وكنت سخيفة، وبعتذر لها طول الوقت على سخافتي.

وتنتظر الفنانة مني زكي عرض فيلمها الجديد “ القاهرة مكة ” ، فى الشهور الاخيرة من هذا العام .